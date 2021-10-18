Гармаш о статье Медведева: "Путин пользуется его ртом во всех смыслах"

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш прокомментировал статью экс-президента РоSSии Дмитрия Медведева, в которой он призвал руководство РФ отказаться от контактов с властью Украины до ее смены.

В эфире телеканала "Украина 24" Гармаш отметил, что статья Медведева - это "четкий дипломатический и политический сигнал".

"Я думаю, что ртом Медведева может пользоваться только Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.). Во всех смыслах. Поэтому я думаю, что это был конкретный, четкий, дипломатический и политический сигнал. Адресован он, я думаю, не только Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, - ред.). Мы помним, что в эти дни как раз накануне были прямые переговоры Меркель и Макрона, которые звонили Путину и, не знаю, требовали или просили все-таки о проведении Нормандского формата на высшем уровне. Я думаю, что таким образом был дан ответ и тем, и другим, что на самом деле не будет саммита на высшем уровне как минимум. В лучшем случае это будет встреча министров иностранных дел, на которой Лавров заявит о том, что Украина ничего не выполнила, и нет смысла встречаться президентам", - заявил Гармаш.

Он также отметил, что Медведев в статье обозначил, что РоSSия будет иметь дело с руководством США , а не Украины.

"У меня после этой статьи наоборот отлегло, потому что Медведев четко обозначил, что, как он сказал: "с вассалами иметь дело бессмысленно. Дела нужно вести с сюзеренами". Сюзереном они называют США . Соответственно, если они берутся воевать, то это будет для них война с США . В то же время мы знаем, что и роSSийская сторона, и американская ... Кстати, сама Нуланд положительно оценила результаты этих переговоров, то есть ни Америка, ни РоSSия сейчас не заинтересованы в обострении отношений друг с другом. Поэтому я думаю, что действительно речь будет идти о статусе-кво, и неприятности нам, скажем так, будут создаваться со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" или ОРДЛО. Что собственно они и делают сейчас - мы это видим по событиям вокруг ОБСЕ - блокирование их работы в Донецке. Поэтому я думаю, что как раз войны после этой статьи я, например, жду уже меньше", - сказал Гармаш.

"Ну, возможно, не глобальная военная операция, но какая-то серьезная военная операция неизбежна до 2024 года, до, скажем так, очередного срока Путина. Сегодня мне кажется, что это все-таки немного отходит на второй план", - добавил он .

Напомним, накануне визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в роSSийском издании «Коммерсант» вышла статья Медведева с заголовком "Почему контакты с действующим украинским руководством бессмысленны".

РоSSийский чиновник вспоминает президента Владимира Зеленского, который, по версии Медведева, "отказался от своей идентичности". Основным месседжем статьи является тезис, что контакты с действующим украинским руководством не будут продуктивными, а значит они - "абсолютно бессмысленны".

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что статья Медведева об Украине была опубликована с согласия Путина и свидетельствует о том, что на двусторонние договоренности между странами надеяться не стоит.