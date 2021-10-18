Закон об очищении Высшего совета правосудия поступил на рассмотрение КСУ

Конституционный Суд в среду, 13 октября, получил представление от Верховного суда о проверке отдельных положений закона об очищении Высшего совета правосудия.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Судьи Верховного суда попросили проверить на соответствие Конституции абзацы 1, 6 и 11 пункта 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" принятого в июле закона, а также абзац 13 пункта 23-1 раздела III Закона "О Высшем совете правосудия" от 2016 года.

Этими положениями предусматривается создание совета по этике и наделение его полномочиями по проверке того, отвечает ли член Высшего совета правосудия и кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и доброчестности.

Судьи Верховного суда считают, что закон частично противоречит Конституции, например, потому что предполагает повторную проверку членов ВСП на доброчестность, хотя они уже проходили ее несколько лет назад в процессе квалификационного оценивания.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия. Он предусматривает проверку на доброчестность членов ВСП - как будущих, так и действующих - этическим советом с участием международных экспертов.

В августе Высший совет правосудия попросил Верховный Суд обратиться в Конституционный Суд относительно проверки отдельных положений законов, регулирующих деятельность ВРУ.

В заявлении ВСП говорилось, в частности, о:

положении закона № 1635-IX о создании совета по этике, его полномочиям и возможности привлечения к его деятельности дополнительных экспертов, специалистов международных и иностранных организаций;

процедуре формирования первого состава совета по этике, которая предусматривает обязательное участие трех лиц, определенных международными организациями, а также порядок принятия решений;

однократном оценивании Этическим советом действующего состава Высшего совета правосудия, а также об основаниях и порядке отстранения их от должности.

Обращение ВСП было поддержано Советом судей.

В 2020 году, после обращения Верховного Суда, Конституционный суд признал частично неконституционной предварительную судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам доброчестности и этики при ВСП.

Во время нынешней реформы вместо нее был создан Этический совет почти с аналогичными полномочиями.