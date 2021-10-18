ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов

В действиях бывшего министра не нашли состава преступления.

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов.

Решение суда было объявлено 18 октября. Омелян подозревался по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону).

"Суд постановил Омеляна Владимира Владимировича признать невиновным в совершении уголовного преступления ч. 2 ст. 211 УК Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - заявил судья.

Расходы, связанные с проведением почерковедческой и судебно-экономической экспертизы на сумму более 7000 гривен должно оплатить государство.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Обновление. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет обжаловать приговор.

По версии следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ, что уменьшил доходы в бюджет. Речь идет о приказе об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Следствие заявило, что в 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн вместо ожидаемых 203,5 млн гривен. Омелян сообщал, что в 2018-19 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%. Он также подчеркивал, что решение об уменьшении портовых сборов было коллегиальным решением Кабмина.

Бывший министр не считает себя виновным и отрицал, что административный сбор является источником доходов госбюджета.

Подозрение по этому делу было объявлено Омеляну в июне 2020 года. В ноябре 2021 года дело Омеляна отправили в суд.

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