Кузин: спад осенней волны COVID-19 может начаться в ноябре

"Тяжесть этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от каждого из нас".

Главный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что следующие несколько недель станут пиком осенней волны COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 18 октября.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года. То, что мы сейчас видим в статистике, это начало активной волны, рост заболеваемости. Тяжесть этой волны и то, насколько она будет большой, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - заявил Кузин.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Национальная академия наук 13 октября заявила, что осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две.