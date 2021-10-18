Спецпредставитель ЕС по правам человека приехал в Киев

Напомним, в апреле Amnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 году. В нем прежде всего отмечается, что ограничения, обусловленные пандемией COVID-19 не смогли эффективно предотвратить распространение болезни.
Правозащитники также отмечали, что случаи домашнего насилия были недостаточно задокументированы и часто не получали эффективной реакции со стороны государственных органов.
Ситуация во временно оккупированном Крыму также осталась напряженной. Как и раньше, там наблюдалось серьезное преследование за правозащитную работу и инакомыслие и ограничения работы СМИ.
Ранее отчет о нарушении прав человека в Украине обнародовал Государственный департамент США. Среди них перечисленные убийства, пытки и случаи жесткого, бесчеловечного и унизительного обращения со стороны правоохранителей к задержанным, а также опасные для жизни условия в тюрьмах и СИЗО.