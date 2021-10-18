Спецпредставитель ЕС по правам человека приехал в Киев

Эймон Гилмор совершает свой первый официальный визит в Украину.

Спецпредставитель ЕС по правам человека приехал в Киев
Эймон Гилмор
Фото: Photolure

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор совершает свой первый официальный визит в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня в Киеве начинаю мой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе", - отметил Гилмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine ?? Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn

— Eamon Gilmore (@EamonGilmore) October 18, 2021

Напомним, в апреле Amnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 году. В нем прежде всего отмечается, что ограничения, обусловленные пандемией COVID-19 не смогли эффективно предотвратить распространение болезни.

Правозащитники также отмечали, что случаи домашнего насилия были недостаточно задокументированы и часто не получали эффективной реакции со стороны государственных органов.

Ситуация во временно оккупированном Крыму также осталась напряженной. Как и раньше, там наблюдалось серьезное преследование за правозащитную работу и инакомыслие и ограничения работы СМИ.

Ранее отчет о нарушении прав человека в Украине обнародовал Государственный департамент США. Среди них перечисленные убийства, пытки и случаи жесткого, бесчеловечного и унизительного обращения со стороны правоохранителей к задержанным, а также опасные для жизни условия в тюрьмах и СИЗО.

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