Спецпредставитель ЕС по правам человека приехал в Киев

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор совершает свой первый официальный визит в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter .

"Сегодня в Киеве начинаю мой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе", - отметил Гилмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine ?? Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn — Eamon Gilmore (@EamonGilmore) October 18, 2021

Напомним, в апреле Amnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 году. В нем прежде всего отмечается, что ограничения, обусловленные пандемией COVID-19 не смогли эффективно предотвратить распространение болезни.

Правозащитники также отмечали, что случаи домашнего насилия были недостаточно задокументированы и часто не получали эффективной реакции со стороны государственных органов.

Ситуация во временно оккупированном Крыму также осталась напряженной. Как и раньше, там наблюдалось серьезное преследование за правозащитную работу и инакомыслие и ограничения работы СМИ .