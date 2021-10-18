Медведчук заявил, что не имеет роSSийского гражданства и не хочет, чтобы его меняли в РоSSию

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук (ОПЗЖ) заявил, что не имеет роSSийского гражданства и не хочет, чтобы его меняли в РоSSию.

Об этом говорится в его комментарии на слова президента Владимира Зеленского о том, что Медведчука могут обменять в РоSSию, если у него есть роSSийское гражданство.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины. Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня совершенно не интересует", - сказал Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина .

Депутат находится под домашним арестом сразу по двум уголовным делам.

В августе правоохранители завершили расследование против Медведчука и депутата Тараса Козака по "крымскому" делу. Их собираются судить по обвинению в покушении на незаконную добычу нефти и газа на временно оккупированной территории АР Крым.

8 октября Медведчуку сообщили о новом подозрении в уголовном деле, которое касается принуждения Украины покупать уголь с шахт ОРДЛО в 2014-2015 годах.