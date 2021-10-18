Минздрав предупредил, что "красная" зона не ограничится пятью областями

Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что государственная комиссия продолжит переводить регионы на "красный" уровень эпидемической опасности. По состоянию на 18 октября, его ввели в пяти областях, но уровень заболеваемости превышает допустимое значение более чем в половине регионов.

Об этом Кузин рассказал на брифинге в понедельник, 18 октября.

"Уровень заболеваемости ковидом превышен уже в большинстве регионов, но [самая худшая] ситуация, возникшая в пяти областях: Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской. Это произошло, в частности, из-за легкомысленного отношения и к вакцинации в том числе . Ситуация не оставила никакого другого выхода, кроме как усилить в этих областях карантинные ограничения, что и было принято на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Не исключено, что в ближайшее время красный уровень могут установить в других областях", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Украине также связан с пренебрежением базовыми противоэпидемическими правилами. Люди не хотят носить маски, отметил Кузин.

"Защитные маски должны носить все без исключения, независимо от того, вакцинирован человек или не вакцинирован, переболел или не переболел. Такая норма является обязательной, и за этим нужно следить", - сказал он.

Кузин также призвал людей прививаться, поскольку это лучшая доступная защита от коронавирусной болезни.

"97,1% людей, которые были госпитализированы с COVID-19 в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. 95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, были не вакцинированы или имели только одну дозу вакцины", - рассказал главный санитарный врач.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Пик осенней вспышки COVID-19 придется на конец октября - начало ноября, прогнозируют в СНБО.