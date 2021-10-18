Тунис отменяет недельный карантин для организованных туристов

Посетить страну можно в случае предъявления ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

Министерство здравоохранения Туниса ослабляет антикоронавирусные ограничения и отменяет семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис по туризму республики.

"В связи с заметным улучшением эпидемических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно в случае предъявления ПЦР-теста или сертификата вакцинации", - говорится в сообщении.

Пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами в рамках организованных поездок (турпакетов), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, во время регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

"Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеют соответствующий сертификат", - пояснили в ведомстве.

Перед поездкой путешественники должны заполнить специальную декларацию здоровья. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Путешественники с обнаруженным положительным тестом будут отправлены на изоляцию.

В Офисе по туризму Туниса также напомнили, что все путешественники должны иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также от туристов требуют строгого соблюдения санитарных норм.

Напомним, в августе прошлого года правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.