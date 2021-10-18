Разумков заявил, что законопроект об олигархах должен подписывать он, а не новый глава Верховной Рады
Экс-спикер парламента объяснил, почему Стефанчук не имеет на это полномочий.
Бывший глава парламента Дмитрий Разумков считает, что именно он должен подписывать законопроект об олигархах, принятый еще при его каденции. Об этом он заявил в эфире программы на канале "Украина 24".
"Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта № 5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.
В то же время Разумков сомневается, что произойдет именно так. По его словам, сейчас для подписания антиолигархического документа есть два препятствия. Первая - 12 постановлений об отмене голосования за него. Законопроект не могут подписать, пока не отклонят их все.
"Второе: парламент в том сумбуре и непрофессиональном подходе, который мы видели, когда голосовался этот законопроект, проголосовал одновременно три правки, которые противоречат друг другу. Там есть и СНБО, и НАПК, и комиссия при НАПК. Поэтому когда будет представлен корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", - сказал он.
Напомним, что нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на консенсусное решение в вопросе подписания антиолигархического законопроекта. "Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем какое-то решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться к нюансам и рассказывать, что это нельзя, то нельзя, но сейчас это - требование времени", - отметил он в комментарии о том, кто должен поставить подпись под законопроектом.