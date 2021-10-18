Разумков заявил, что законопроект об олигархах должен подписывать он, а не новый глава Верховной Рады

Бывший глава парламента Дмитрий Разумков считает, что именно он должен подписывать законопроект об олигархах, принятый еще при его каденции. Об этом он заявил в эфире программы на канале "Украина 24".

"Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта № 5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга. Исходя из этого - да", - сказал он.

В то же время Разумков сомневается, что произойдет именно так. По его словам, сейчас для подписания антиолигархического документа есть два препятствия. Первая - 12 постановлений об отмене голосования за него. Законопроект не могут подписать, пока не отклонят их все.

"Второе: парламент в том сумбуре и непрофессиональном подходе, который мы видели, когда голосовался этот законопроект, проголосовал одновременно три правки, которые противоречат друг другу. Там есть и СНБО, и НАПК, и комиссия при НАПК. Поэтому когда будет представлен корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, который уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то, извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", - сказал он.

Напомним, что нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на консенсусное решение в вопросе подписания антиолигархического законопроекта. "Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем какое-то решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться к нюансам и рассказывать, что это нельзя, то нельзя, но сейчас это - требование времени", - отметил он в комментарии о том, кто должен поставить подпись под законопроектом.