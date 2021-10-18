Посол Франции уехал из Беларуси по требованию Минска

"МИД Беларуси потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября".

Посол Франции уехал из Беларуси по требованию Минска
Фото: wikipedia.org

Посол Франции в Беларуси Николя де Буян де Лакост в воскресенье покинул белорусскую территорию по требованию Минска.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французскую радиостанцию RFI.

Французские дипломаты рассказали, что посол перед отъездом попрощался с сотрудниками.

"МИД Беларуси потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября", - цитируют парижские СМИ слова неназванного французского дипломата.

Напомним, 7 октября Европейский парламент принял жесткую резолюцию по Беларуси, в которой призвал расширить санкции против белорусских властей, а также секторов белорусской экономики. Ранее ЕС также анонсировал визовые ограничения для белорусских чиновников.

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