Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от коронавируса

Пауэлл был первым афроамериканцем на посту госсекретаря США.

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от коронавируса
Колин Пауэлл
Фото: wikipedia.org

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса.

Об этом со ссылкой на семью покойного сообщает агентство Reuters.

"Он был полностью вакцинирован. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и прекрасного американца", - говорится в заметке семьи Пауэлла на его странице в Facebook.

Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря США во время первого срока президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2005). Он стал первым афроамериканцем на такой высокой должности в президентской администрации.

В 1987-1989 годах Пауэлл был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а в 1989-1993 годах - главой Объединенного комитета начальников штабов.

Пауэлл - ветеран войны во Вьетнаме.

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