Экс-посол Украины в Эстонии погиб, упав с лестницы на даче

С 2017 года Виктор Крыжановский был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

В субботу, 16 октября, в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина скончался после падения с лестницы в собственном доме.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Погибшим оказался Виктор Крыжановский, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника издания, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая.

Виктор Владимирович Крыжановский - специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Работал в дипломатической службе с 1992 года. В 2010-2017 годах года был послом Украины в Эстонии.