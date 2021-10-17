Медведчука могли бы обменять, если бы он имел роSSийское гражданство, - Зеленский

Если бы РоSSийская Федерация подтвердила, что у народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука есть роSSийское гражданство, его могли бы обменять на удерживаемых граждан Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV.

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, РоSSия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть роSSийское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал глава государства.

Напомним, в августе 2021 года правоохранители завершили расследование против Медведчука и депутата Тараса Козака по "крымскому" делу. Их собираются судить по обвинению в покушении на незаконную добычу нефти и газа на временно оккупированной территории АР Крым.

8 октября Медведчуку сообщили о новом подозрении в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). Оно касается принуждения Украины покупать уголь с шахт ОРДЛО в 2014-2015 годах.

Прокуратура просила арест или 1 млрд гривен залога для Виктора Медведчука в этом деле. Впрочем Печерский райсуд назначил ему домашний арест. Это аналогичная мера пресечения той, которую Медведчук уже имеет по первому делу.