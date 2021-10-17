Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия по обвинению в коррупции, получил гражданство РоSSии.

По словам экс-нардепа, он получил роSSийское гражданство в конце прошлого года, сообщает "Бабель".

"Я только получил за спортом. Выступаю за сборную РоSSии сейчас", - сказал экс-нардеп.

Также Онищенко опроверг информацию СМИ о том, что якобы продает свою виллу в Германии. Экс-нардеп объяснил, что это не вилла, а спортивный комплекс, который он возглавляет.

"Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная РоSSии тренируется. РоSSийские инвесторы купили", - пояснил он.

В воскресенье член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на журналиста Deutsche Welle Евгения Тейзе сообщил, что Онищенко за 19 млн евро продает свою виллу в Германии, приобретенную в 2014 году. В 2016 году Специализированная антикоррупционная прокуратура добивалась ареста этой недвижимости, однако суд отказал ей в этом.

По словам журналиста, после побега из Украины Онищенко переоформил этот особняк на роSSийскую модель, а в этом году, после получения гражданства РоSSии, вернул себе права на эту недвижимость.

Кроме политики, Онищенко известен тем, что профессионально занимается конным спортом и даже участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Выступать в роSSийских соревнованиях Онищенко начал с 2021 года.

Фото: Федерация конного спорта РоSSии

Напомним, Онищенко в Украине обвиняют в создании "газовой схемы", участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа.

В декабре 2019 года Онищенко задержали в Германии, но в конце мая 2020 года немецкий суд отклонил просьбу Украины об экстрадиции экс-депутата. В мае прошлого года Германия отказала Онищенко в приюте и попросила уехать.