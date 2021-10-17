Зеленский заверил, что в Украине "достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам"

"Если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн за куб".

На сегодня в Украине достаточные запасы газа для потребителей.

Об этом он президент Владимир Зеленский заявил в комментарии телеканалу ICTV.

"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал глава государства.

По его словам, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн за куб.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже 2 тыс. долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 гривен", - пояснил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что отопительный сезон - ответственность и центральной власти, и местной власти. Поэтому подписан меморандум, согласно которому "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют стабильную цену и стабильный объем газа.

"Больше есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена", - заявил президент.

Напомним, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей подписали меморандум урегулирования проблемных вопросов в сфере теплоснабжения и поставки горячей воды. Документ предусматривает комплекс мер по преодолению кризиса в сфере теплоснабжения. В частности, разработку механизма государственной компенсации экономически обоснованных тарифов, чтобы стоимость услуг осталась на привычном уровне.