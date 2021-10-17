Врач заявил об ухудшении состояния арестованного в Грузии Саакашвили, но "срочное медицинское вмешательство пока не требуется"

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 17-й день продолжает голодовку в тюремной камере, ухудшается.

Об этом заявил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он устойчив", - сказал медик.

Врач добавил, что Саакашвили сложно передвигаться, у него "сильная бледность лица", но пока срочного медицинского вмешательства не требуется.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к лишению свободы. Поэтому, приехав в Грузию, Саакашвили сразу попал за решетку.

Саакашвили объявил голодовку, поскольку считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что прекращать голодовку Саакашвили не планирует.

Ранее врач с согласия Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемия (заболевание крови), и отметил, что "ему категорически нельзя голодать".

Гражданская жена Михаила Саакашвили народный депутат Украины Лиза Ясько сообщала, что за 12 дней голодания в грузинской тюрьме политик похудел на 12 килограммов.