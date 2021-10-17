Врач заявил об ухудшении состояния арестованного в Грузии Саакашвили, но "срочное медицинское вмешательство пока не требуется"

Экс-президент Грузии 17-й день голодает в тюремной камере.

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 17-й день продолжает голодовку в тюремной камере, ухудшается.

Об этом заявил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он устойчив", - сказал медик.

Врач добавил, что Саакашвили сложно передвигаться, у него "сильная бледность лица", но пока срочного медицинского вмешательства не требуется.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к лишению свободы. Поэтому, приехав в Грузию, Саакашвили сразу попал за решетку.

Саакашвили объявил голодовку, поскольку считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что прекращать голодовку Саакашвили не планирует.

Ранее врач с согласия Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемия (заболевание крови), и отметил, что "ему категорически нельзя голодать".

Гражданская жена Михаила Саакашвили народный депутат Украины Лиза Ясько сообщала, что за 12 дней голодания в грузинской тюрьме политик похудел на 12 килограммов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
В оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенныхВ оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенных
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав хочет рассылать пациентам сообщение о том, сколько государство заплатило за их прием у врачаМинздрав хочет рассылать пациентам сообщение о том, сколько государство заплатило за их прием у врача
Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"
Зеленскому показали первое "новое село" в Луганской областиЗеленскому показали первое "новое село" в Луганской области
В центре Тбилиси в поддержку Саакашвили собрался многотысячный митингВ центре Тбилиси в поддержку Саакашвили собрался многотысячный митинг
Пока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной РадыПока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной Рады
Ясько: Саакашвили голодает 13-й день, состояние у него - плохоеЯсько: Саакашвили голодает 13-й день, состояние у него - плохое
Путин заявил, что не РоSSия, а погода виновата в газовом кризисе в ЕвропеПутин заявил, что не РоSSия, а погода виновата в газовом кризисе в Европе
Украина пока не просила Грузию выдать СаакашвилиУкраина пока не просила Грузию выдать Саакашвили
Верещук заявила, что фракция "Слуга народа" обсуждала ее кандидатуру на должность министра обороныВерещук заявила, что фракция "Слуга народа" обсуждала ее кандидатуру на должность министра обороны
Нардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИНардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости