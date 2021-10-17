Госпитализированного с заражением крови экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после того, как несколько дней назад его госпитализировали с заражением крови.

Об этом сообщил его представитель Ангел Урена со ссылкой на руководство медицинского центра, где находился Клинтон.

"Президента Клинтона выписали из медицинского центра UC Irvine сегодня. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - говорится в сообщении.

Клинтона было госпитализировано в Калифорнии 12 октября из-за ухудшения самочувствия. По данным телеканала CNN, причиной его госпитализации стал сепсис (заражение крови).