Госпитализированного с заражением крови экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Клинтон провел в медицинском центре пять дней.

Госпитализированного с заражением крови экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы
Билл Клинтон
Фото: Youtube

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после того, как несколько дней назад его госпитализировали с заражением крови.

Об этом сообщил его представитель Ангел Урена со ссылкой на руководство медицинского центра, где находился Клинтон.

"Президента Клинтона выписали из медицинского центра UC Irvine сегодня. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - говорится в сообщении.

Клинтона было госпитализировано в Калифорнии 12 октября из-за ухудшения самочувствия. По данным телеканала CNN, причиной его госпитализации стал сепсис (заражение крови).

Билл Клинтон - 42-й президент США от Демократической партии, сейчас ему 75 лет. Он занимал пост главы государства два срока подряд - с 1993 по 2001 год. До этого пять раз избирался губернатором штата Арканзас. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце.

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