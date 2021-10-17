Госпитализированного с заражением крови экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы
Клинтон провел в медицинском центре пять дней.
Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после того, как несколько дней назад его госпитализировали с заражением крови.
Об этом сообщил его представитель Ангел Урена со ссылкой на руководство медицинского центра, где находился Клинтон.
"Президента Клинтона выписали из медицинского центра UC Irvine сегодня. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - говорится в сообщении.
Клинтона было госпитализировано в Калифорнии 12 октября из-за ухудшения самочувствия. По данным телеканала CNN, причиной его госпитализации стал сепсис (заражение крови).
Билл Клинтон - 42-й президент США от Демократической партии, сейчас ему 75 лет. Он занимал пост главы государства два срока подряд - с 1993 по 2001 год. До этого пять раз избирался губернатором штата Арканзас. В 2004 и 2010 годах он перенес операции на сердце.