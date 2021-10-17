Минздрав хочет рассылать пациентам сообщение о том, сколько государство заплатило за их прием у врача

Каждый прием больного должен быть внесен в электронную систему здравоохранения.

Минздрав хочет рассылать пациентам сообщение о том, сколько государство заплатило за их прием у врача
Фото: vidradnyi.com

Министерство здравоохранения хочет наладить систему оказания медицинской помощи украинцам таким образом, чтобы после приема у врача каждому пациенту поступало сообщение о том, сколько государство за это заплатило.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения. Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть, когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", - сказал министр.

По его словам, так гражданин будет понимать, что государство покрывает и которые страхует риски для здоровья человека, что сознательно платит налоги.

Одна из пропагандируемых властью визиток медицинской реформы в Украине - учреждения здравоохранения должны работать по принципу "деньги за пациентом", и для них, в частности, определен перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

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