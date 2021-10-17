FТ: Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая перед поражением цели облетела всю планету

Запуск состоялся еще в августе и застал американскую разведку врасплох.

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд.

Как пишет Financial Times, запуск состоялся еще в августе. Возможности передовой космической разработки КНР застали американскую разведку врасплох.

По данным источников американского издания, ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Однако попадания не произошло. По данным разведки США , недолет составил около 33 км.

Несмотря на этот результат, как отмечают в публикации, в области ядерного ракетостроения Китай достиг "передового космического потенциала" - гораздо большего, чем предполагали в США .

"Мы без понятия, как они это сделали", - заявили в американской разведке.

Издание также добавило, что китайская ракета способна пролететь через южный полюс, что может вызвать проблемы в США , поскольку система противоракетной обороны страны сосредоточена в основном на северном направлении.

Китайское посольство никак не комментировало новую разработку.

В конце сентября США провели первые успешные испытания гиперзвуковой ракеты HAWC. Она развила скорость около 5 Махов (то есть в пять раз быстрее звука).

В начале октября в Министерстве обороны РоSSии сообщили о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. По данным роSSийских специалистов, скорость полета ракеты составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.