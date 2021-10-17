FТ: Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая перед поражением цели облетела всю планету
Запуск состоялся еще в августе и застал американскую разведку врасплох.
Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд.
Как пишет Financial Times, запуск состоялся еще в августе. Возможности передовой космической разработки КНР застали американскую разведку врасплох.
По данным источников американского издания, ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Однако попадания не произошло. По данным разведки США, недолет составил около 33 км.
Несмотря на этот результат, как отмечают в публикации, в области ядерного ракетостроения Китай достиг "передового космического потенциала" - гораздо большего, чем предполагали в США.
"Мы без понятия, как они это сделали", - заявили в американской разведке.
Издание также добавило, что китайская ракета способна пролететь через южный полюс, что может вызвать проблемы в США, поскольку система противоракетной обороны страны сосредоточена в основном на северном направлении.
Китайское посольство никак не комментировало новую разработку.
В конце сентября США провели первые успешные испытания гиперзвуковой ракеты HAWC. Она развила скорость около 5 Махов (то есть в пять раз быстрее звука).
В начале октября в Министерстве обороны РоSSии сообщили о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. По данным роSSийских специалистов, скорость полета ракеты составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.