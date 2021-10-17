Ошибки в санкционных списках: у Авакова утверждают, что речь идет только о транслитерации фамилий

Министерство внутренних дел времен Арсена Авакова никого ошибочно не "причисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционном списке является "косметическими".

Об этом заявил экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает УП.

Тракало отметил, что озвученная накануне информация о так называемом "списке 108" не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провел уточнение относительно правильности транслитерации (написание фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения поданных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по нескольку паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

"В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед вынесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО. Кстати, после утверждения на заседании решения СНБО в действие своим указом вводит именно президент", - пояснил Тракало.

Ранее в Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "причислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 15 октября, сказал, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" по ошибке внесли более 100 человек.

Однако впоследствии в комментарии "Общественному" Данилов пояснил, что это не так и в список внесли 108 человек не ошибочно, а с ошибками в данных.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Впрочем, он добавил, что среди более, чем 650 человек таки было одно лицо, которое оказалось в перечне случайно и санкции в отношении него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибки - Данилов не уточнил.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Мехаке Алексаняне.