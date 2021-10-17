В Еврокомиссии предостерегают от усиления энергетической бедности в Европе

Все больше людей не могут себе позволить должным образом обогревать свои жилища.

В Еврокомиссии предостерегают от усиления энергетической бедности в Европе

Учитывая стремительный рост цен на энергоносители в Евросоюзе, еврокомиссар по вопросам трудоустройства Николя Шмит предостерег от усиления бедности в Европе.

Об этом пишет Немецкая волна.

Он отметил, что уже есть миллионы людей, которые страдают от "энергетической бедности", и это количество может стать еще больше.

По его словам, все больше людей не могут себе позволить должным обогревать свои жилища.

Шмит отметил, что Еврокомиссия, хотя и может помочь странам-членам ЕС ограничить влияние нынешних высоких цен на энергоносители для граждан, но, в первую очередь, это зависит от национальных правительств.

В пятницу заместитель спикера правительства Германии Мартина Фиц заявила, что важно действовать слаженно во всей Европе и в рамках действующих правил для внутреннего рынка ЕС. Цены на энергоносители и краткосрочные возможные решения также, как ожидается, будут обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе.

Европейская конфедерация профсоюзов ETUC еще в сентябре выразила опасения, что более 2,7 миллиона человек в Европе не могут позволить себе должным образом обогревать свои дома, несмотря на то, что они имеют работу. Отметим, что оптовые цены на природный газ в Европе в этом году увеличились более, чем втрое. Также выросли цены на нефть и уголь. Ожидается, что этот рост отразится на счетах потребителей уже в ближайшие месяцы.

Снижение цен на газ ожидается не ранее апреля 2022 года.13 октября Европейская комиссия представила план действий по смягчению последствий роста цен на энергоносители в Европе. Единственным долгосрочным решением проблемы в Брюсселе считают использование возобновляемых источников энергии.

Среди краткосрочных мер противодействия кризису предусмотрена социальная поддержка людей, которые не в состоянии заплатить за энергоносители, снижение налогов на них и усиление энергетического сотрудничества с другими странами, не входящими в ЕС.

Напомним, при оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. Большинство домохозяйств - 67,1% - относят себя к категории бедных.

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