Турция установила условия для выдачи медицинских виз

Страна принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки

Турция в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Явуза Селима Кирана, пишет Укринформ.

"Как только пациент из любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее, чем через 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме" , - сообщил Киран.

По его словам, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Мы стремимся увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеем сейчас, до 3 млрд долларов до 2023 года", - сообщил заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.

Добавим, за первые восемь месяцев 2021 года доля украинцев из общего числа туристов, посетивших Турцию, выросла втрое - с 3,57% в прошлом году до 10,25% в текущем.