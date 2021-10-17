Запорожье вводит ограничения "красной" карантинной зоны

Новые ограничения вводятся в дополнение к уже действующим.

В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидбезопасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожского горсовета.

Сегодня состоялось внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

На нем было решено ввести дополнительные ограничительные мероприятия в городе, предусмотренные для "красной" эпидемической зоны. Они вводятся в дополнение к действующим ранее ограничениям.

Напомним, 15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. С понедельника, 18 октября, "красными" станут Запорожская,Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что для достижения результата от карантина, его нужно придерживаться.