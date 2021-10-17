За сутки оккупанты 11 раз нарушили "тишину"

В течение субботы, 16 октября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксовано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Луганского наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Крымского роSSийско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм.

В районе Светлодарска обстрел осуществлялся из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на утро воскресенья, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 15 октября, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в четырех случаях применив запрещенное вооружение.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина эвакуировали в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.