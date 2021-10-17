В Офисе Президента разбираются с ошибками в санкционном списке воров в законе

Восемь человек, причастных к оформлению санкционных списков относительно криминалитета, были наказаны.

В Офисе Президента разбираются с ошибками в санкционном списке воров в законе

Обстоятельства внесения в санкционный список более 100 человек, которых "по ошибке" причислили к ворам в законе, устанавливаются. В частности, проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Об этом Немецкой волне сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, восемь человек, причастных к оформлению санкционных списков относительно криминалитета, были наказаны: часть из них уволили из министерства внутренних дел, двух - понизили в должностях в министерстве.

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова убеждена, что включение указанных людей в санкционный список было "фальсификацией документов на высшем государственном уровне".

"Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть. Некоторых внесли - потому, что добровольцы, и сработали роSSийские спецслужбы, и очень уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за "бабло" конкуренты по бизнесу", - написала она.

Напомним, в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе", одобренные СНБО, ошибочно внесли 108 человек.

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