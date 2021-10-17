Сегодня, 17 октября, в Косово продолжаются местные выборы. Об этом пишет “Радио Свобода”.

На них может проголосовать более 1,8 миллиона избирателей.

Выборы станут первым испытанием для премьер-министра Альбина Курти.

Движение Курти Vetevendosje («Самоопределение») одержало убедительную победу на досрочных парламентских выборах в феврале этого года.

Косовцы на сегодняшних местных выборах будут выбирать 27 мэров и более 800 местных чиновников, представляющих муниципалитеты Косово.

Выборы проходят на фоне всплеска числа случаев заражения населения COVID-19 за последние недели.

Напомним, в Гааге 15 сентября начался первый судебный процесс по расследованию военных преступлений во время войны за независимость Косово в 1998-99 годах.