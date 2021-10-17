Макрон может посетить Киев в конце ноября

Это последняя возможность для президента Франции выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции.

Президент Франции Эммануэль Макрон может прилететь с визитом в Киев в конце ноября.

Об этом экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в статье "Успеет ли Макрон приехать в Украину?" для "Зеркала недели".

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца «есть желание, и возможность визита рассматривается», которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне. Очевидно, этому была приурочена существенная часть переговоров во время недавнего посещения Киева советником Эммануэля Макрона, бывшим послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября", - отметил Шамшур.

По его словам, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции.

Далее все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для победы на президентских выборах в апреле 2022 года.

Экс-посол отметил, что для Украины важно, чтобы наши проблемы не исчезли в водовороте французской политической жизни накануне выборов.

"В этом смысле проведение или очередная отсрочка визита французского главы позволит сделать определенные выводы относительно вероятной динамики двусторонних отношений, по крайней мере, в ближайшей перспективе", - считает экс-посол.

Важным для Украины вопросом является дальнейшая эволюция "новой роSSийской политики" Макрона: в сторону реализма или бесполезных расчетов на взаимодействие с целью "улучшения условий коллективной безопасности и стабильности Европы", пишет Укринформ.

"Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву, который планируется сразу после посещения Киева - по траектории Ангелы Меркель, только в обратном направлении", - резюмировал дипломат.

Напомним, летом министр иностранных дел Ле Дриан засвидетельствовал намерение президента Эммануэля Макрона прибыть с визитом в Украину.