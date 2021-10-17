Нафтогаз опоздал с закупкой газа по дешевой цене: Витренко рассказал, кто за это в ответе

Компания Нафтогаз могла купить газ для закачки в подземные хранилища еще до того, как цены на него взлетели до заоблачных величин. Однако это не было сделано из-за того, что закупка газа не была предусмотрена финансовым планом на 2021 год.

Витренко рассказал, кто в ответе за то, что Нафтогаз не закупил газ на зиму, когда он был дешевле

Об этом рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко во время ток-шоу у Савика Шустера.

Финплан на текущий год разрабатывался еще до того, как у руля Нафтогаза встал Витренко. Он был разработан предыдущим руководством, и утверждали его предыдущее правление и наблюдательный совет, говорит нынешний топ-менеджер компании.

При этом Нафтогаз вовсю продавал газ отечественной добычи промышленным предприятиям. И только придя к руководству компанией, Юрий Витренко остановил этот процесс, а также похлопотал о закупке импортного газа. Его стали закупать летом. Тогда еще цена на газ не была такой, как сейчас.

Витренко рассказал, кто в ответе за то, что Нафтогаз не закупил газ на зиму, когда он был дешевле

По словам Витренко, за импорт газа в компании отвечал исполнительный директор по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландер. Именно он единолично уменьшил в плане объем импортных закупок. И это, несмотря на то, что этот план был утвержден правлением.

Кстати, в сентябре Ватерландер написал заявление об увольнении. Свою отставку он мотивировал несогласием с главой правления Юрием Витренко.

Напомним, в Украине весь газ собственной добычи решили отдать для нужд населения. Это позволит не поднимать тарифы на газ и тепло для бытового сектора во время отопительного сезона.


Марченко Любов, Тудей

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