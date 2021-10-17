США проведут испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования в ближайшие полтора года

В 2022-м финансовом году состоятся три летных испытания и еще дополнительные испытания - в 2023 году.

США проведут испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования в ближайшие полтора года
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Фото: topspb.tv

Военные Соединенных Штатов Америки планируют осуществить в предстоящие 18 месяцев три контрольных тестовых пуска разрабатываемых гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году.

Об этом сообщил начальник управления Армии США по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенант Нил Тергуд, передает Интерфакс-Украина".

"В 2022-м финансовом году (начался 1 октября) будут три летных испытания и еще дополнительные испытания в 2023 году", - сказал он в интервью изданию Defense News по итогам конференции Ассоциации Армии США.

Тергуд отметил, что эти финальные летные испытания будут проводиться непосредственно боевыми частями, в которые они поступят, а не разработчиками.

"Мы дали им технику, чтобы они могли уже сейчас тренироваться и быть готовыми получить реальные боекомплекты для стрельбы", - отметил генерал.

По словам Тергуда, это позволит военным уже к постановке на вооружение систем быть подготовленными к их применению.

Согласно опубликованным на текущей неделе фотографиями Армии США, первые тягачи с прицепами, на которых установлены контейнеры для запуска гиперзвуковых ракет наземного базирования системы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), которые получили название Dark Eagle, доставлены на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Данных о наличии самих ракет в контейнерах нет. Между тем, по сообщению Армии США, на базу кроме тягачей Oshkosh M983A4 с трейлерами доставлены и "другие компоненты" комплексов, назначение которых не раскрывается. Отмечается лишь, что они позволят военнослужащим проводить полный цикл тренировок по работе с комплексами.

Планируется, что развертывание первой боеготовности американской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено в 2023 году.

Напомним, в сентябре Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II над Атлантическим океаном.

В 2017 году США провели испытания перехвата баллистической ракеты средней дальности.

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