Экс-главу Центробанка Ирана приговорили к 10 годам заключения

В этом деле также на различные сроки заключения приговорили еще восемь человек.

Экс-главу Центробанка Ирана приговорили к 10 годам заключения

Бывшего главу Центрального банка Ирана приговорили к 10-ти годам тюремного заключения за нарушение валютной системы Ирана.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителя судебной власти Ирана.

"Кроме нарушения валютной системы, Валлиолла Сеиф также участвовал в контрабанде иностранной валюты", - сообщил государственному телевидению Забихолла Ходеян.

По его словам, тогдашний заместитель Сеифа был приговорен к восьми годам лишения свободы по тем же обвинениям. В этом деле также на различные сроки заключения приговорили еще восемь человек.

Сеиф руководил Центробанком Ирана в течение пяти лет, до 2018 года, при президентстве бывшего главы государства Гасана Рогани. Арагчи его от 2017 до 2018 года.

Напомним, в июне в Иране на выборах президента победил консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

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