Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"

Глава фракции "Слуга народа" требует немедленного освобождения экс-президента Грузии.

Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"
Фото: Анна Стешенко

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Саакашвили в субботу вечером.

Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.

"Я - Давид Арахамия, глава президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленно освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михеилом. Михеил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь, в Украине. Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", - говорится в видеообращении.

Напомним, Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Первого октября он был задержан в Тбилиси. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

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