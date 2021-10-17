США и Греция обновили соглашение о взаимном сотрудничестве в области обороны

Указанная поправка позволит американским войскам в Греции проводить подготовку и операции в большем количестве локаций.

США и Греция обновили соглашение о взаимном сотрудничестве в области обороны
Фото: flaggenplatz.ch

Соединенные Штаты Америки и Греция обновили существующее Соглашение о взаимном сотрудничестве в области обороны, расценивается как шаг в сторону укрепления двусторонних оборонных связей.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Поправка к соглашению была подписана госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиас в Вашингтоне. Стратегический диалог США и Греции был инициирован еще в 2018 году госсекретарем Майком Помпео и его греческим коллегой.

Блинкен назвал диалог "свидетельством общей приверженности двух стран углублению партнерства, благодаря которому они станут еще более мощной силой для обеспечения мира, процветания и человеческого достоинства".

Указанная поправка позволит американским войскам в Греции проводить подготовку и операции в большем количестве локаций. Как отметил Блинкен в своем Twitter, поправка гарантирует, что США имеют лучшую способность "продвигать мир, безопасность и процветание в Восточном Средиземноморье".

Посольство США в Греции, комментируя подписание дипломатами обновленного соглашения, отметило, что стороны выводят их отношения на "новый уровень".

Дендиас отметил, что поправка защищает интересы Греции и делает возможным сотрудничество, выходящее за рамки оборонных вопросов.

Напомним, в сентябре прошлого года Греция заявила об усилении оборонной программы из-за конфликта с Турцией. Напряжение между странами было вызвано геологоразведочной деятельностью Анкары в восточном Средиземноморье.

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