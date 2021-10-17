Враг сегодня шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе

С утра субботы, 16 октября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, в частности, с использованием запрещенного вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов около Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского роSSийско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Около Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в течение пятницы, 15 октября, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в четырех случаях применив запрещенное вооружение.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина эвакуировали в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.