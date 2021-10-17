Враг сегодня шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С утра субботы, 16 октября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, в частности, с использованием запрещенного вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.
В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов около Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Крымского роSSийско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Около Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, в течение пятницы, 15 октября, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в четырех случаях применив запрещенное вооружение.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина эвакуировали в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.