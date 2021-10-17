Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"

С нарушителями будут вести "разъяснительную работу", а также предусмотрена административная ответственность.

Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"
Фото: Lb.ua

В Украине за соблюдением карантина будут следить специально созданные мобильные бригады.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

"Состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности, Нацполиция, Госпродпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей. Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что для достижения результата от карантинных ограничений, их нужно соблюдать.

"Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что с нарушителями будут вести "разъяснительную работу", а также предусмотрена административная ответственность.

Ранее в Минздраве сообщали, что со времени перевода Украины на "желтый" уровень эпидопасности составлен 1 137 административных протоколов за нарушение правил карантина и 12 436 постановлений о пребывании лиц в общественных местах без защитных масок.

Напомним, 15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. А с понедельника, 18 октября, "красными" станут Запорожская,Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Раньше Ляшко заявил, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинирует большинство взрослого населения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует, что пик осенней волны COVID-19 придется на период с 20 октября до 5 ноября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
В оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенныхВ оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенных
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нетЛяшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нет
Еще пять областей приближаются к «красной зоне», - ЛяшкоЕще пять областей приближаются к «красной зоне», - Ляшко
Ляшко: В Харькове уже начался монтаж линии для производства украинской вакцины против ковидаЛяшко: В Харькове уже начался монтаж линии для производства украинской вакцины против ковида
Зеленский: нет времени рассчитывать на вступление в ЕС, нужно быть "наглыми"Зеленский: нет времени рассчитывать на вступление в ЕС, нужно быть "наглыми"
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
"Чтобы достичь уровня Польши, нам нужно $200 млрд инвестиций", - Алексей Чернышов"Чтобы достичь уровня Польши, нам нужно $200 млрд инвестиций", - Алексей Чернышов
Ляшко: вакцинируемся до Нового года - на весну карантин закончитсяЛяшко: вакцинируемся до Нового года - на весну карантин закончится
Стартовые условия для пенсионной реформы плохие, но ее нужно делать, - ЛомаковичСтартовые условия для пенсионной реформы плохие, но ее нужно делать, - Ломакович
Марченко: кризис солидарной пенсионной системы не означает, что не нужно платить ЕСВМарченко: кризис солидарной пенсионной системы не означает, что не нужно платить ЕСВ
Кабмин разрешил детсадам и начальным классам работать во время карантинаКабмин разрешил детсадам и начальным классам работать во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости