Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"

С нарушителями будут вести "разъяснительную работу", а также предусмотрена административная ответственность.

В Украине за соблюдением карантина будут следить специально созданные мобильные бригады.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

"Состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности, Нацполиция, Госпродпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей. Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что для достижения результата от карантинных ограничений, их нужно соблюдать.

"Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что с нарушителями будут вести "разъяснительную работу", а также предусмотрена административная ответственность.

Ранее в Минздраве сообщали, что со времени перевода Украины на "желтый" уровень эпидопасности составлен 1 137 административных протоколов за нарушение правил карантина и 12 436 постановлений о пребывании лиц в общественных местах без защитных масок.

Напомним, 15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. А с понедельника, 18 октября, "красными" станут Запорожская,Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Раньше Ляшко заявил, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинирует большинство взрослого населения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует, что пик осенней волны COVID-19 придется на период с 20 октября до 5 ноября.