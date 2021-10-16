Управление военных представительств до конца года ликвидируют, - Минобороны

Также в министерстве создадут Департамент государственного гарантирования качества.

Управление военных представительств до конца года ликвидируют, - Минобороны
Фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины создадут Департамент государственного гарантирования качества, формирование которого будет закончено к концу этого года.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Носов.

Также в рамках преобразований до конца 2021 года ликвидируют управление военных представительств.

"Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя оборонных закупок, иначе заказчик нарушает законодательство, в том числе и Конституцию Украины. Роль Министерства обороны - заключать соглашения и договариваться", - отметил чиновник.

По словам заместителя министра, в настоящее время на предприятиях-исполнителях работают так называемые представители заказчика - военная приемка.

"Мы меняем подход к их работе. Анонсирую, что до конца этого года такого понятия как управление военных представительств у нас не будет. Такое решение по моему представлению принял Министр обороны. Создан Департамент государственного гарантирования качества, который будет действовать в соответствии с требованиями Закона Украины "Об оборонных закупках", - отметил Носов.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не обеспечили разработку и принятие к 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений Закона Украины "Об оборонных закупках".

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