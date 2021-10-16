США осудили роSSийскую перепись населения в Крыму

"Это попытка подорвать независимость и целостность Украины".

США осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Фото: US Embassy in Norway

Соединенные Штаты Америки осудили роSSийскую перепись населения во временно оккупированном Крыму.

Об этом спикер Государственного департамента США Эдвард Прайс написал в Твиттере.

Он назвал перепись еще одной попыткой подорвать независимость и целостность Украины.

"Соединенные Штаты осуждают роSSийскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Прайс.

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

Напомним, МИД обнародовал заявление, в котором осудил проведение Россией всероSSийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские дипломаты заявили, что действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать аннексию Крыма, распространить на его территорию действие роSSийского законодательства.

Добавим, Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о проведении мониторинга в Крыму. Генеральный директор ЮНЕСКО должен представить следующий доклад о ситуации на полуострове по результатам этого мониторинга на 215-й сессии Исполнительного совета.

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