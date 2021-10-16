США осудили роSSийскую перепись населения в Крыму

Напомним, МИД обнародовал заявление, в котором осудил проведение Россией всероSSийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.
Украинские дипломаты заявили, что действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать аннексию Крыма, распространить на его территорию действие роSSийского законодательства.
Добавим, Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о проведении мониторинга в Крыму. Генеральный директор ЮНЕСКО должен представить следующий доклад о ситуации на полуострове по результатам этого мониторинга на 215-й сессии Исполнительного совета.