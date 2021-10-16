Ляшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нет
"Ситуация сейчас такая же, как была весной".
В Украине существенного сдвига заболеваемости коронавирусом в детском возрасте от 0 до 18-ти в Украине не зарегистрировано.
Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%", - сказал он.
По его словам, ситуация сейчас такая же, как была весной.
"То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возрасте от 0 до 18-ти в Украине не зарегистрировано", - отметил Ляшко.
Напомним, с началом учебного года резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей.
В пятницу, 15 октября, в Украине зарегистрировали 12 983 новых больных коронавирусом, 1 105 из них - дети.