Ляшко: существенного сдвига в заболеваемости ковидом среди детей в Украине нет

"Ситуация сейчас такая же, как была весной".

В Украине существенного сдвига заболеваемости коронавирусом в детском возрасте от 0 до 18-ти в Украине не зарегистрировано.

Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%", - сказал он.

По его словам, ситуация сейчас такая же, как была весной.

"То есть существенного сдвига заболеваемости именно в возрасте от 0 до 18-ти в Украине не зарегистрировано", - отметил Ляшко.

Напомним, с началом учебного года резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей.

В пятницу, 15 октября, в Украине зарегистрировали 12 983 новых больных коронавирусом, 1 105 из них - дети.