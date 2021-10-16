Кислица вручил верительные грамоты президенту Тринидад и Тобаго

Украина и Тринидад и Тобаго установили дипломатические отношения в 1999 году.

Посол Украины в Тринидад и Тобаго Сергей Кислица вручил верительные грамоты президенту страны Поли-Мэй Викс.

Об этом говорится на странице Постоянного представительства Украины при ООН в соцсети Facebook.

"В рамках торжественной церемонии состоялась беседа Посла с Президентом, во время которой стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях развития двустороннего сотрудничества, а также о поддержке инициатив двух стран в рамках ООН ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UKRinUN

Постоянный представитель Украины в ООН подчеркнул, что для Украины, которая продолжает противодействовать роSSийской агрессии, крайне важной будет солидарная позиция Тринидада и Тобаго в восстановлении уважения к фундаментальным принципам суверенитета и территориальной целостности, а также нерушимости границ.

Во время встречи стороны подчеркнули, что страны имеют значительный потенциал для углубления двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, сфере образования и межчеловеческих контактов, а также внедрении цифровых технологий.

Фото: facebook.com/UKRinUN

Республика Тринидад и Тобаго - островное государство в южной части Карибского моря, расположено в 130 километрах к югу от Гренады и в 11 километрах от побережья северо-восточной Венесуэлы.

Тринидад и Тобаго - страна с высокими доходами и одна из самых богатых экономик Карибского бассейна, имеет мощную промышленную базу, значительную долю которой составляет добыча нефти и газа и химических веществ. Республика играет одну из ведущих ролей в Карибском сообществе (КАРИКОМ).

Украина и Тринидад и Тобаго установили между собой дипломатические отношения 27 сентября 1999 года.