В санкционный список контрабандистов и "воров в законе" СНБО ошибочно внесли более 100 человек

Также решено провести дополнительную проверку 9 человек из списков.

В санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" по ошибке внесли 108 человек.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на брифинге после заседания СНБО.

"К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, была сознательная или бессознательная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили", - сказал он.

Он отметил, что к оформлению соответствующих документов были причастны восемь работников Министерства внутренних дел.

Их за это наказали: двух понизили, а еще часть - уволили из рядов МВД .

Также по запросам людей, которые, в частности, занимаются вопросами волонтеров, было решено провести дополнительную проверку 9 человек из вышеупомянутых списков.

"По криминальным авторитетам и ворам в законе - работа продолжается. Мы сегодня получили отчет, где они сегодня находятся. Из всех 17 "воров в законе", которые были под санкциями, сегодня никто не находится на свободе. Часть из них покинули территорию нашей страны, а другая часть находятся в СИЗО ", - добавил секретарь Совбеза.

Напомним, Украина 14 мая ввела санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.

В июне стало известно, что СНБО и Служба безопасности Украины проведет дополнительную проверку трех человек, которые попали в эти списки.