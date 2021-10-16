В санкционный список контрабандистов и "воров в законе" СНБО ошибочно внесли более 100 человек
Также решено провести дополнительную проверку 9 человек из списков.
В санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" по ошибке внесли 108 человек.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на брифинге после заседания СНБО.
"К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, была сознательная или бессознательная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили", - сказал он.
Он отметил, что к оформлению соответствующих документов были причастны восемь работников Министерства внутренних дел.
Их за это наказали: двух понизили, а еще часть - уволили из рядов МВД.
Также по запросам людей, которые, в частности, занимаются вопросами волонтеров, было решено провести дополнительную проверку 9 человек из вышеупомянутых списков.
"По криминальным авторитетам и ворам в законе - работа продолжается. Мы сегодня получили отчет, где они сегодня находятся. Из всех 17 "воров в законе", которые были под санкциями, сегодня никто не находится на свободе. Часть из них покинули территорию нашей страны, а другая часть находятся в СИЗО", - добавил секретарь Совбеза.
Напомним, Украина 14 мая ввела санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.
В июне стало известно, что СНБО и Служба безопасности Украины проведет дополнительную проверку трех человек, которые попали в эти списки.