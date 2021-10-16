На Донбассе оккупанты ранили украинского воина

Враг восемь раз нарушил режим "тишины".

На Донбассе оккупанты ранили украинского воина
Фото: glavcom.ua

В течение пятницы, 15 октября, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в четырех случаях применив запрещенное вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов около Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Около Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина эвакуировали в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение четверга, 14 октября, роSSийско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

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