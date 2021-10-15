СНБО утвердил первый в истории план обороны Украины

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 15 октября утвердил план обороны Украины.

Об этом на брифинге после заседания СНБО рассказал его секретарь Алексей Данилов.

"Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны. Это большой документ, над которым работали два года. Он четко дает ответы на вызовы, которые возникают перед нашим государством", - сообщил Данилов.

По его словам, также были утверждены стратегия биобезопасности и биологической защиты, а также стратегия информационной безопасности.

"Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО - это стратегия биологической защиты. Ковид, другие болезни, которые сегодня есть в мире, к сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биологической защиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с тем вызовам, которые есть", - заявил Данилов.

"Вопрос информационной безопасности ... Были горячие дискуссии об этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в затруднительном положении относительно того, что касается агрессии РоSSийской Федерации. Она существует не только на фронте, но и на информационном фронте. Они используют СМИ для воздействия на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, что Владимир Зеленский поручил разработать план обороны Украины еще в марте 2020 года.