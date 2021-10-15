СНБО прогнозирует пик осенней волны COVID-19 с 20 октября по 5 ноября

На пике в больницах будет находиться до 50-55 тысяч человек.

СНБО прогнозирует пик осенней волны COVID-19 с 20 октября по 5 ноября
Фото: kyivcity.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует, что пик осенней волны COVID-19 придется на период с 20 октября по 5 ноября.

Об этом на брифинге в пятницу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы прогнозируем, что пик этой пандемии придет к концу этого месяца. Это будет период с 20-30 [числа] в этом месяце до 4-5 следующего месяца", - сказал он.

По прогнозам СНБО, на пике в больницах будет находиться до 50-55 тысяч человек.

"Это вызов для нашей медицинской системы", - признал Данилов, призвав людей вакцинироваться.

Сейчас в украинских больницах занято около 36 тысяч больничных мест, и каждый день этот показатель увеличивается более чем на тысячу.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку обозреватели признали в сентябре. С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединятся еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

За последнюю неделю (5-11 октября) в Украине зарегистрировали 90 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Это на 39% больше, чем неделей раньше.

Национальная академия наук 13 октября заявила, что осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-другую.

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