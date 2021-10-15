Суд ООН отправил иск Украины против РФ на второй круг письменных объяснений

Международный суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по иску Украины против РоSSийской Федерации.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении суда.

Украина подала в суд ООН меморандум со своими доказательствами еще в июне 2018 года, но дело долгое время не двигалось, поскольку РоSSия попыталась отрицать наличие у суда юрисдикции для его рассмотрения.

Решением от 8 ноября 2019 года Международный суд ООН отбросил все возражения РоSSии относительно юрисдикции, и ей пришлось готовить контрмеморандум с ответом на иск Украины. РоSSия подала его только 9 августа 2021 года.

На сайте МИД Украины сообщается, что украинская сторона настаивала на необходимости скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Однако по итогам консультаций с президентом суда было принято решение о втором раунде письменных объяснений.

Украина должна подать свой письменный документ до 8 апреля 2022 года, а РоSSия - по 8 декабря 2022 года.

После представления финальных письменных возражений сторонами суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

Напомним, что Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года, но РоSSия обжаловала его юрисдикцию, поэтому дело до сих пор не начали рассматривать. В ноябре 2019 суд признал наличие юрисдикции для рассмотрения иска Украины против РоSSии, после чего РФ дали время на подготовку контрмеморандума по существу спора.

Значительная часть иска Украины касается ограничения оккупантом Крыма - властью РоSSийской Федерации - прав крымских татар. В связи с этим Украина требует восстановить права украинской и крымскотатарской общин на украинском полуострове.

Также Украина просит признать, что РоSSия нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, оказывая помощь незаконным вооруженным формированиям, осуществляющим террористические акты в Украине. В частности, речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить роSSийским чиновникам финансировать терроризм и привлечь к ответственности всех причастных к этому. В частности речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсации для всех, кто пострадал от действия пророSSийских террористических формирований. Речь идет о жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также РоSSия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.