Данилов: санкции СНБО не победили контрабанду

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.

Об этом он сказал на брифинге после заседания СНБО в пятницу.

"Были приглашены руководители Одесской таможни, Одесской СБУ , представители МВД , работающие в Одессе. Мы очень внимательно послушали отчет, который нам предоставили соответствующие структуры. Можем сказать, что в этой области есть определенные сдвиги - на 47 млрд были увеличены доходы в бюджет. Но при имеющейся информации мы можем сказать, что такое явление [сохраняется] и люди, которые под санкциями, не прекратили окончательно свою деятельность", - сказал Данилов.

"Поэтому президент вышел с предложением в начале следующей недели, чтобы руководитель Таможни, министр финансов и глава СБУ еще раз собрались. Будут выясняться вопросы, касающиеся усиления кадрового обеспечения на нашей таможне", - добавил он.

Напомним, что в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против двух десятков человек, которых власти считают контрабандистами.

Кроме того, тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды. Он пока прошел только первое чтение.