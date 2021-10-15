Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов
Службе безопасности поручили проверить другие компании.
Семья Николая Злочевского добровольно отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов.
Об этом на брифинге после заседания СНБО в пятницу рассказал секретарь совета Алексей Данилов.
"Люди, известные в нашей стране, продолжают отказываться от полученных лицензий. На сегодня можем поблагодарить семью Злочевских, они отказались от двух лицензий на углеводороды", - заявил он.
По его словам, СНБО также определила 23 компании, которые сомнительным образом получили лицензии на добычу нефти и газа. Они будут проверяться СБУ.
"У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании получили эти разрешения. Открыто уголовное производство, и на следующее заседание будет информирование членов СНБО по этому вопросу", - сказал Данилов.
Общее количество компаний, которые владеют лицензиями на недропользование по непонятным причинам, по словам Данилова, превышает две сотни.
Напомним, что в августе 2021 стало известно о том, что Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей.
Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний стали бенефициарами "Эско-Север", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нефтегазопромысловая геология".
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.