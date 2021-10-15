Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов

Семья Николая Злочевского добровольно отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов.

Об этом на брифинге после заседания СНБО в пятницу рассказал секретарь совета Алексей Данилов.

"Люди, известные в нашей стране, продолжают отказываться от полученных лицензий. На сегодня можем поблагодарить семью Злочевских, они отказались от двух лицензий на углеводороды", - заявил он.

По его словам, СНБО также определила 23 компании, которые сомнительным образом получили лицензии на добычу нефти и газа. Они будут проверяться СБУ .

"У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании получили эти разрешения. Открыто уголовное производство, и на следующее заседание будет информирование членов СНБО по этому вопросу", - сказал Данилов.

Общее количество компаний, которые владеют лицензиями на недропользование по непонятным причинам, по словам Данилова, превышает две сотни.

Напомним, что в августе 2021 стало известно о том, что Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей.

Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний стали бенефициарами "Эско-Север", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нефтегазопромысловая геология".

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.