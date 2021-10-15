СНБО ввел санкции против магазинов Mere и 237 человек в связи с выборами в Госдуму

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября, решил ввести санкции против роSSийской торговой сети Mere.

Об этом на брифинге после заседания СНБО сказал секретарь совета Алексей Данилов.

"После сегодняшнего заседания СНБО она не имеет права работать. Сейчас единственный город остался - это Белая Церковь, где они что-то там возятся. После сегодняшнего заседания больше не могут работать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

Кроме того, вводятся санкции против 237 физических лиц, причастных к проведению выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма и Севастополя, а также к голосованию на роSSийских выборах жителей из ОРДЛО.

Напомним, что в июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Mere не будет работать в Украине, но после этого компания открыла несколько магазинов в украинских городах.

Mere - это проект владельцев роSSийской сети супермаркетов "Светофор". Она принадлежит бизнесменам из города Красноярска - Сергею и Андрею Шнайдерам.