США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам

Америка открывается для европейских граждан.

Соединенные Штаты Америки с 8 ноября отменят все ограничения на въезд для иностранных граждан, вакцинированных от COVID-19.

Об этом сообщил заместитель спикера Белого дома Кевин Муноз в твиттере.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

— Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

"Новая политика в отношении путешествий содержит требование вакцинации для въезда иностранцев в США, начиная с 8 ноября. Это объявление и дата касаются как международных перевозок самолетами, так и путешествий через наземную границу. Эта стратегия руководствуется соображениями защиты общественного здоровья и является жесткой и последовательной", - сообщил он.

США разрешат въезд в страну иностранцев, привитых вакцинами от COVID-19, одобренными американскими регуляторами или Всемирной организацией здравоохранения. Это, в том числе, все вакцины, которыми делают прививки в Украине.

Пока въезд в США запрещен большинству граждан других стран, которые в течение предыдущих 14 дней находились в Великобритании, странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. Кроме того, в большинстве случаев запрещено прибытие в страну через сухопутные границы с Мексикой и Канадой, пишет "Голос Америки".

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