Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
ЕК призывают быстрее реагировать на несоблюдение верховенства права в Польше и Венгрии.
Фото: energynews.com.ua
Комитет по правовым вопросам Европарламента одобрил подачу иска о бездеятельности против Еврокомиссии.
Так, по мнению большинства членов комитета, Еврокомиссия медлит с применением нового регламента ЕС о наказании за нарушение верховенства права в странах Евросоюза, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ.
Иск поддержали 13 членов комитета, еще трое проголосовали "против", а 6 - воздержались.
Теперь глава Европарламента Давид Сассоли должен передать иск против Еврокомиссии в Европейский суд - высший судебный орган ЕС в Люксембурге. Перед этим он может инициировать пленарное голосование по этому вопросу. Крайний срок подачи иска - 2 ноября.
?The @EP_Legal recommendation on possible action on failure to act in relation to the application of the conditionality regulation was adopted. Final decision will be taken by EP President.
Добавим, механизм верховенства права действует в ЕС с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из общего бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушения верховенства права.
Под угрозой применения этих санкционных мер в ЕС оказались прежде всего Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении основных прав и свобод и ограничении независимости судебной системы.
"Ограничение основных прав и независимости судебной власти правительствами Венгрии и Польши представляют серьезную угрозу для граждан этих стран, а также для наблюдения за использованием средств Евросоюза, выделяемых правительствам", - заявил докладчик комитета Европарламента по правовым вопросам Серґей Лаґодински, представляющий Германию.
Правительства Венгрии и Польши предполагали, что новая процедура будет использовано прежде всего против них, потому обжаловали ее в Европейском суде. Рассмотрение дела еще не завершено.