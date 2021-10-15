Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности

ЕК призывают быстрее реагировать на несоблюдение верховенства права в Польше и Венгрии.

Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
Фото: energynews.com.ua

Комитет по правовым вопросам Европарламента одобрил подачу иска о бездеятельности против Еврокомиссии.

Так, по мнению большинства членов комитета, Еврокомиссия медлит с применением нового регламента ЕС о наказании за нарушение верховенства права в странах Евросоюза, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ.

Иск поддержали 13 членов комитета, еще трое проголосовали "против", а 6 - воздержались.

Теперь глава Европарламента Давид Сассоли должен передать иск против Еврокомиссии в Европейский суд - высший судебный орган ЕС в Люксембурге. Перед этим он может инициировать пленарное голосование по этому вопросу. Крайний срок подачи иска - 2 ноября.

?The @EP_Legal recommendation on possible action on failure to act in relation to the application of the conditionality regulation was adopted. Final decision will be taken by EP President.

— JURI Committee Press (@EP_Legal) October 14, 2021

Добавим, механизм верховенства права действует в ЕС с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из общего бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушения верховенства права.

Под угрозой применения этих санкционных мер в ЕС оказались прежде всего Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении основных прав и свобод и ограничении независимости судебной системы.

"Ограничение основных прав и независимости судебной власти правительствами Венгрии и Польши представляют серьезную угрозу для граждан этих стран, а также для наблюдения за использованием средств Евросоюза, выделяемых правительствам", - заявил докладчик комитета Европарламента по правовым вопросам Серґей Лаґодински, представляющий Германию.

Правительства Венгрии и Польши предполагали, что новая процедура будет использовано прежде всего против них, потому обжаловали ее в Европейском суде. Рассмотрение дела еще не завершено.

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