В Великобритании убили депутата парламента

На 69-летнего Дэвида Эймесса напал мужчина с ножом.

В Великобритании убили депутата парламента
Девід Еймесс
Фото: davidamess.co.uk

В Великобритании убили депутата Дэвида Эймесса (David Amess) из Консервативной партии.

Как сообщает BBC, во время встречи с избирателями на депутата напал 25-летний мужчина с ножом, нанеся Эймессу несколько ударов.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, а также выслали ему вертолет скорой помощи, но усилия медиков были напрасными - депутат скончался от полученных ранений.

Инцидент произошел в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

Фото: twitter.com/amessd_southend

Мотивы нападавшего пока неизвестны, но полиция считает, что он действовал в одиночку. Его задержали.

Напомним, что это не первый случай нападения на депутатов в Великобритании. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приемной в городе Берсталл недалеко от Лидса.

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