С понедельника в "красную" карантинную зону перейдут еще четыре области

В этих регионах внедрят соответствующие ограничения.

С понедельника, 18 октября в "красную" карантинную зону перейдут еще четыре области: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В этих регионах применят ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, с сегодняшнего дня, 15 октября, Херсонская область вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Также согласно данным Минздрава, "оранжевыми" является Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.